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الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي

إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي

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إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي

إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي
http://almnatiq.net/?p=974409
المناطق - عسير

تمكن ‎فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى عسير المركزي بقيادة استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى الدكتور جهاد محمود وفريق عمله من إجراء عملية نوعية لمريضة تعاني من ورم عظمي في الفقرة العنقية الثالثة ، شكل ضغطاً على الحبل الشوكي وسبب الآم شديدة للمريضة .
حيث تم تشخيص حالتها واستكمال الإجراءات الطبية اللازمة ودراسة الحالة ، ثم اتخاذ القرار الطبي بإزالة الورم العظمي من الفقرات العنقية وأجريت العملية باستخدام
جهاز مراقبة الأعصاب ، وقد شارك في إجراء العملية استشاري التخدير الدكتور حسين أبو جميله والدكتور نذير كرار .
وقد تكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة المستشفى بعد يومين من العملية بصحة جيدة – ولله الحمد – .

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