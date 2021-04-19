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مكافحة التستر.. دعوة رسمية للمنشآت التجارية بسرعة تصحيح الأوضاع

مكافحة التستر.. دعوة رسمية للمنشآت التجارية بسرعة تصحيح الأوضاع

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إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي

إزالة ورم عظمي في الفقرات العنقية لمريضة بمستشفى عسير المركزي

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محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

محافظ الطائف يلتقي أعضاء جمعية ساعد للبحث والإنقاذ

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أمير الحدود الشمالية يلتقي المواطنين بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يلتقي المواطنين بالمنطقة

منطقة الحدود الشمالية

مكافحة التستر.. دعوة رسمية للمنشآت التجارية بسرعة تصحيح الأوضاع

مكافحة التستر.. دعوة رسمية للمنشآت التجارية بسرعة تصحيح الأوضاع
http://almnatiq.net/?p=974412

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التجارة وعدد من الجهات الشريكة في البرنامج الوطني لمكافحة التستر، جميع المنشآت التجارية إلى المبادرة بتصحيح أنشطتها قبل انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي النظام.

وأكدت الوزارة أهمية المبادرة إلى تصحيح النشاط التجاري؛ وذلك للاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة في النظام؛ حيث تنتهي الفترة بعد ما يقارب (140) يومًا أي في 15/ 01/ 1443هـ الموافق 23/ 08/ 2021م، ويمكن لأصحاب المنشآت تصحيح أنشطتهم ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال الرابط: (mc.gov.sa).

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