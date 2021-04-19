النيابة العامة: مصادرة البيوت والاستراحات والمزارع التي تؤوي المتسللين في المملكة

قال المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني، اليوم، إنه سيتم مصادرة البيوت والاستراحات والمزارع التي تؤوي المتسللين إلى البلاد.

وأضاف أن “بعض المتسللين إلى البلاد مصابون بأمراض معدية وخطيرة، ومن يؤويهم في منزله ويشغلهم كخدم أو سائقين يعرض حياته وحياة أسرته للخطر”.

وأشار إلى أن عقوبة من ينقل المتسللين داخل البلاد تصل إلى السجن 15 سنة والغرامة بمليون ريال، ومصادرة وسائل النقل المستخدمة.

وتابع: “تسهيل دخول المتسللين إلى البلاد يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ومخلة بالشرف والأمانة”.