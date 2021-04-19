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الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

«التهاون» في الإجراءات الاحترازية يغلق 33 مسجدًا بـ8 مناطق

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«التهاون» في الإجراءات الاحترازية يغلق 33 مسجدًا بـ8 مناطق

«التهاون» في الإجراءات الاحترازية يغلق 33 مسجدًا بـ8 مناطق
http://almnatiq.net/?p=974421
المناطق_ الرياض

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الاثنين، إغلاق 33 مسجداً مؤقتاً في 8 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 71 يوماً 677 مسجداً تم فتح 628 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقريرها، أن المساجد المغلقة 8 منها بمنطقة الرياض تم رصد 8 حالات إصابة بها و7 مساجد بمنطقة القصيم، وتم رصد 7 حالات إصابة بها، و6 مساجد بمنطقة مكة المكرمة تم رصد 6 حالات بها، و4 مساجد بالمنطقة الشرقية تم رصد أربع حالات بها، و3 مساجد في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية ومنطقة جازان تم رصد ثلاث حالات في كلٍ منها ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الباحة بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداَ عشرة منها بمنطقة القصيم واثنان بالمناطق التالية: الرياض والشرقية وجازان ومسجد بمنطقتي الحدود الشمالية وعسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أنه بسبب التهاون والتراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم تقيد البعض بمدة مواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد كان السبب في ارتفاع أعداد المساجد المغلفة لهذا اليوم، مؤكدة أن الواجب على الجميع استشعار عظم المسؤولية أمام الله ــ عز وجل ــ بالحفاظ على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله، وذلك بتنفيذ كافة التعليمات عند الذهاب للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.

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