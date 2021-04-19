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الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير تضبط مواطنين وثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة

الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير تضبط مواطنين وثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة

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الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير تضبط مواطنين وثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة

الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير تضبط مواطنين وثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة
http://almnatiq.net/?p=974442

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في منطقتي جازان وعسير ، (5) مخالفين لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، منهم مواطنان، و(3) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والباكستانية، وبحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (5) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات.
وحثّ الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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