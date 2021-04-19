مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة

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تفقد مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد اليوم المشاريع التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة ضمن زيارته التفقدية لعدد من المشاريع التعليمية بالعاصمة المقدسة.

واستعرض آل فهيد المشاريع وأعمال المدارس المشمولة بمبادرة الطفولة المبكرة خلال اجتماعه بقيادات تعليم مكة المكرمة، متفقدًا ما أُنجز من المشاريع واستعداد الإدارة لتطبيق التوسع في مبادرة الطفولة المبكرة وأعمال التهيئة والجاهزية وعدد من المشاريع المدرسية قيد الإنشاء والأخرى الجديدة والمكتملة والمتوقع تشغيلها العام الدراسي القادم بتعليم مكة المكرمة‬.

وشاهد خلال اجتماعه بقيادات تعليم مكة عرضا مرئيا لأبرز المشاريع التعليمية, ثم استعرضت إدارة التخطيط المدرسي مشروع مكة بلا مبانٍ مستأجرة وفصول الإسناد تحت شعار ” منجزات وتحديات “، ثم نوقشت احتياجات الخدمات المشتركة بين تعليم مكة والشركاء من شركة تطوير المباني كما جرى خلال الاجتماع الوقوف على الحالة المالية لإدارة تعليم مكة المكرمة وعدد من الاحتياجات والمتطلبات للمشاريع التعليمية واستعراض الاستعداد العام وأهم التحديات للعمل على تجاوزها.

وأكد مساعد وزير التعليم حرص ‫وزارة التعليم‬ على دعم جميع المشاريع التعليمية بالمنطقة، لافتا النظر إلى أن الزيارة تأتي لتقديم الدعم اللازم والمساندة في مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك المشاريع التعليمية وذلك ضمن جدول الزيارات التي تنظمها الوزارة لإدارات التعليم بالمناطق بناءً على توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في إطار السعي لتحقيق رؤية ٢٠٣٠م.