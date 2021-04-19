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مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية

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مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية

مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية
http://almnatiq.net/?p=974455
المناطق_واس

يكتسب قصر الإمارة بقرية البديع في نجران المشيد سنة 1353هـ، قيمة تاريخية؛ كونه أول مقر إداري بالمنطقة، وصفحة في تاريخ الوطن تروي قصة كفاح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في توحيد المملكة، وما تبع تلك المرحلة من تطورات في مختلف مناحي الحياة.
وينفرد القصر جنوب غرب مدينة نجران ببرج مبني من الطين بطريقة “المداميك”، أساسه من الحجر بارتفاع سقفين، شامخاً بشكله الأسطواني وسط المزارع، من علوه إطلالة على وادي نجران الشهير، والحي التاريخي في أبا السعود الذي انتقلت إليه الإمارة عام 1363هـ .
ويمثل هذا الإرث المعماري قيمة تاريخية اقترنت بحياة ابن المنطقة خلال مرحلة التأسيس، ورمزية لحاضر نجران الزاهر ومستقبلها المشرق.

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