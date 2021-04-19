احدث الأخبار

«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا
أبرز المواد
 مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية
أبرز المواد
 مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً
أبرز المواد
 أجواء إيمانية وروحانية يعيشها قاصدو بيت الله الحرام
أبرز المواد
 الجهات الأمنية في منطقتي جازان وعسير تضبط مواطنين وثلاثة مقيمين مخالفين لنظام البيئة
أبرز المواد
 زيارات مكثفة لدعم الاختبارات بتعليم عسير
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تنفذ 350 جولة وتغلق 25 منشأة خلال الأسبوع الماضي
أبرز المواد
 أبناء الجوف .. العمل التطوعي حياة وعطاء للمجتمعات
أبرز المواد
 الهيئة العامة للنقل: لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي
أبرز المواد
 أكثر من 25 ألف مستفيد من خدمات مراكز تأكد بالجوف
أبرز المواد
 أكثر من 15 ألف مخالفة لإجراءات كورونا خلال أيام بـالرياض.. وأمير المنطقة يوجه بتشديد الرقابة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا

«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا

أبرز المواد
مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية

مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية

أبرز المواد
مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة

مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة

أبرز المواد
شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً

شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً

أبرز المواد

«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا

«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا
http://almnatiq.net/?p=974458
المناطق_ الرياض

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات وطريقة تنفيذ والاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50  عامًا وتقل رواتبهم عن4000  ريال.

وشاركت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف” مصحوبة بتغريدة جاء فيها” أتاحت #التأمينات_الاجتماعية رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50  عامًا وتقل رواتبهم عن4000 ريال”.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، آلية وطريقة تنفيذ والاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن4000  ريال، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية

– الضغط على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة

– إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة الـ10%  وبما لا يتجاوز4000 ريال

– النقر على أيقونة “حفظ”

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد دعت في تغريدة سابقة نشرتها في مارس الماضي، أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.

روابط ذات صلة

مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية

مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية
مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة

مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة
شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً

شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*