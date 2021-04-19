«التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا

المناطق_ الرياض

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خطوات وطريقة تنفيذ والاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن4000 ريال.

وشاركت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع “تويتر”، صورة معلوماتية “إنفوجراف” مصحوبة بتغريدة جاء فيها” أتاحت #التأمينات_الاجتماعية رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن4000 ريال”.

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، آلية وطريقة تنفيذ والاستفادة من خدمة رفع أجور العاملين السعوديين الذين تتجاوز أعمارهم الـ50 عامًا وتقل رواتبهم عن4000 ريال، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

– الدخول على حساب صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية

– الضغط على شاشة رفع أجور المشتركين في المنشأة

– إدخال الأجر الجديد دون التقيد بنسبة الـ10% وبما لا يتجاوز4000 ريال

– النقر على أيقونة “حفظ”

كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد دعت في تغريدة سابقة نشرتها في مارس الماضي، أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجر الخاضع للاشتراك للعامل غير السعودي الذي لم يتم استكمال بيانات أجره خلال مهلة التسجيل النظامية قبل أن تقوم المؤسسة بتحديد الأجر الخاضع للاشتراك واعتماده.