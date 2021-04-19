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أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

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أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
http://almnatiq.net/?p=974461
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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي بديوان الإمارة اليوم , رؤساء المحاكم والمواطنين, ومديري الإدارات الحكومية .
وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع منوهاً بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني والتي تجلت من خلال إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري منصة إحسان لدعم العطاء الخيري بالمملكة ودورها في عملية إيصال وتقديم التبرعات في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة وموثوقية عالية.
وفي ختام الاستقبال حثّ سمو أمير منطقة تبوك الجميع في المنطقة والجمعيات الخيرية على الإسهام والتبرع من خلال هذه المنصة الوطنية؛ لتخدم أعمالها الخيرية وبما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الجهود الموفقة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة – أعزّها الله – .
عقب ذلك تناول الجميع طعام الإفطار على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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