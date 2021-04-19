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أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة

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أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة

أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة
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المناطق_واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي و العقيق والقرى والمندق وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها.
سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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