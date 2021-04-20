وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه

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حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.

و قامت الإدارة باستبدال ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه, يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.