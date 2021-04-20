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وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه

وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه

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وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه

وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه
http://almnatiq.net/?p=974470
المناطق_واس

حرصت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة على تهيئة المسجد النبوي؛ لتمكين الزوار من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة خلال شهر رمضان.
و قامت الإدارة باستبدال ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد النبوي ومرافقه, يأتي ذلك في سبيل الحرص على أن تكون الخدمات المقدمة على أكمل وجه وتسهم في رفع كفاءة العمل وجودته.

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