احدث الأخبار

محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة
أبرز المواد
 متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
أبرز المواد
 وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تجهز أكثر من (70) فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام
أبرز المواد
 أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 «التأمينات»: 4 خطوات للاستفادة من رفع أجور العاملين فوق50 عامًا
أبرز المواد
 مبنى إمارة نجران القديم .. هندسة معمارية وقيمة تاريخية
أبرز المواد
 مساعد وزير التعليم يتفقد المشروعات التعليمية بمكة المكرمة
أبرز المواد
 شؤون الحرمين توزع ماء زمزم في رحاب المسجد الحرام يومياً
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم

محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم

أبرز المواد
شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

أبرز المواد
متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

أبرز المواد

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
http://almnatiq.net/?p=974473
المناطق_فضه عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري في وفاة والدهم الشيخ يحيى اسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفاء ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

وسأل سموه الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد قبيلته والمجتمع لخدمة الوطن والمواطن.
فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم

محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم
شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة
متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*