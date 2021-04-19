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متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

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متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير

متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير
http://almnatiq.net/?p=974476
المناطق_واس

أصبح العمل التطوعي سمة من سمات شباب وفتيات المجتمع السعودي، لما له من أهداف سامية وفوائد عظيمة وأهمية كبيرة من خلال تعزيز التكاتف والترابط الاجتماعي بين أفراد المجتمع، وحب الخير، كما أنه يساعد على تعزيز ثقة الفرد بنفسه، وإكسابه الكثير من الخبرات والمهارات الجديدة، إضافةً إلى أن المتطوع تتسع لديه دائرة التعرف على أشخاص جدد في ظل العمل التطوعي، وتقوي شبكة التواصل بين أفراده، وتجعل الفرد جزءًا لا يتجزأ من المجتمع.
ومن هذا المنطلق نجد متطوعي ومتطوعات الهلال الأحمر السعودي بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير والعطاء، وفي أوقات وفترات مختلفة في أشهر السنة الأخرى، ومن هذه المبادرات التي قاموا بها خلال شهر رمضان وغيره، بتوزيع ما يقارب 100 وجبة إفطار صائم في الأماكن العامة، بالإضافة إلى مشاركتهم في حملات التوعية والتثقيف الصحي داخل المراكز التجارية والأماكن العامة بالمنطقة، لتنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، التي تهدف إلى نشر ثقافة الوعي وترسيخ صورة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة والتعقيم المستمر للأيدي، إلى جانب مبادرة عمل نقاط فرز في بعض جوامع المنطقة، أثناء دخول المصلين لأداء صلاة الجمعة.

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