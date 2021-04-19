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شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة
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شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

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شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة

شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة
http://almnatiq.net/?p=974479
المناطق_واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (5) أشخاص، (4) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية اليمنية في العقد الرابع من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سحب المركبات أثناء توقفها من مواقع مختلفة في محافظة جدة، وذلك باستخدام شاحنات نقل وإدخالها أحد المستودعات وتغيير معالمها ومعلوماتها بمركبات أخرى تالفة مطابقة لها في النوع والموديل، وسرقة (15) جهاز تبريد لشاحنات نقل، و عثر بحوزتهم على (9) مركبات مسروقة، حيث قدرت المسروقات بمبلغ (575,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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