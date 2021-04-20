أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن مساء اليوم مأدبة إفطار لعددٍ من الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن ( تراؤف ) وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
وأطلق سموه مبادرة ( لاتنسوهم ) للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.
محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم
أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن مساء اليوم مأدبة إفطار لعددٍ من الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن ( تراؤف ) وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.
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