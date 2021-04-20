محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم

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أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفرالباطن مساء اليوم مأدبة إفطار لعددٍ من الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن ( تراؤف ) وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأطلق سموه مبادرة ( لاتنسوهم ) للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.