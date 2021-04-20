خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان في وفاة والده ـ رحمه الله ـ.

وقال الملك المفدى : // علمنا بنبأ وفاة والدكم ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولشعب تركمانستان الشقيق ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون //.