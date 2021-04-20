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نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=974491
المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة وتفقد أوضاعهم، وتبادل معهم الحديث، كما قدم لهم الهدايا، بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد ومدير دار المسنين بالمنطقة حمود الهديرس .
وأعرب العياد عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم الذي تحظى به مختلف الفئات الاجتماعية بالمنطقة، مؤكداً أن زيارة سمو نائب أمير المنطقة لدار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة هي امتداد للرعاية الشاملة من القيادة الحكيمة، سائلاً الله أن يتم على الجميع صيام هذا الشهر وقيامه .

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