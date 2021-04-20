الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي

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أوصت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية بعدم طلب إثبات التطعيم ضد لقاح كورونا المستجد كوفيد-19، كشرط من شروط السفر الدولي

وبدأت بعض الدول في الفترة الماضية تضع الحصول على لقاح كورونا كشرط للانتقال إليها من الدول الأخرى

ووضعت الدول ذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا باعتبار أن الأشخاص المتلقين للقاح أقل عرضة للإصابة بالفيروس

وأوضحت وسائل إعلام أن قرار لجنة الطوارئ يأتي بعد أن وجود العديد من الأزمات في لقاحات كورونا بمختلف الشركات التي تنتجه، مشيرة إلى أن هذا القرار يعزز عدم المساواة ويحد من حرية التحرك