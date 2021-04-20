احدث الأخبار

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
أبرز المواد
 الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة
أبرز المواد
 ولي العهد يُعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يُعزي رئيس تركمانستان في وفاة والده
أبرز المواد
 محافظ حفرالباطن يقيم مأدبة إفطار لأيتام ( تراؤف ) ويطلق مبادرة لا تنسوهم
أبرز المواد
 شرطة منطقة مكة المكرمة : القبض على أربعة مقيمين ومخالف جميعهم من الجنسية اليمنية عثر بحوزتهم (9) مركبات مسروقة في محافظة جدة
أبرز المواد
 متطوعو ومتطوعات الهلال الأحمر بنجران يقومون بالعديد من المبادرات الخيرة في شهر الخير
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
أبرز المواد
 وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تجهز أكثر من (70) فرقة ميدانية لتعقيم المسجد الحرام
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

أبرز المواد
خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أبرز المواد
الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي

الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي

أبرز المواد
نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة

أبرز المواد

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
http://almnatiq.net/?p=974501

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري بوفاة والدهم الشيخ يحيى اسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفاء ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

ودعا سموه ، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع لخدمة الوطن والمواطن.
فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

خادم الحرمين الشريفين يوجِّه بصرف 1.9 مليار ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي
الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي

الصحة العالمية توصي بعدم فرض شهادة إثبات التطعيم ضد كورونا شرطًا للسفر الدولي
نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة

نائب أمير منطقة حائل يزور نزلاء دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*