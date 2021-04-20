الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الدفري بوفاة والدهم الشيخ يحيى اسعد الدفري الفيفي -رحمه الله- عريفة قبيلة الدفري بمحافظة فيفاء ، وذلك إثر معاناة مع المرض.

ودعا سموه ، الله عز وجل، أن يتغمده بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوهاً بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع لخدمة الوطن والمواطن.

فيما أعرب أبناء وأسرة الشيخ الدفري الفيفي عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه.