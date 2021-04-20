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الغذاء والدواء : اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة ، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا

الغذاء والدواء : اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة ، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا

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الغذاء والدواء : اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة ، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا

الغذاء والدواء : اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة ، وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام لقاح “أسترازينيكا” نادر جدًا
http://almnatiq.net/?p=974504
المناطق_واس

إلحاقًا للبيان الصادر من الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر بتاريخ 03 شعبان 1442 هـ الموافق 16 مارس 2021 م حول بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، وإشارةً إلى متابعة ملف سلامة لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن ضمنها لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” توضح “الهيئة” أنها تلقت حتى تاريخ نشر هذا البيان 34 بلاغًا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام اللقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” وقد تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة ، وبناءً عليه تُرجّح الهيئة وجود سبعة حالات تجلط مُحتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَّه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح “أسترازينيكا ” في أي من هذه الحالات ، وبناءً على عدد البلاغات المحلية الـمُستلمة، فإنَّ معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح “أكسفورد/ أسترازينيكا” في المملكة هي نادرة جدًا.
وتؤكد “الغذاء والدواء” أنَّه لاتزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح، وأنَّ جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة، وتوصي متلقي اللقاح بضرورة استشارة الطبيب المعالج أو التوجه لأقرب مركز صحي عند ظهور أي من الأعراض التالية واستمرارها لمدة تزيد عن ثلاثة أيام بعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد : (الدوخة، الصداع الشديد والمستمر، الغثيان أو القيء، اعتلال في الرؤية، ضيق التنفس، ألآم حادة في الصدر أو البطن أو برودة في الأطراف، تورم الساقين، بقع دموية صغيرة تحت الجلد في غير موضع الحقن).

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