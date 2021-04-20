رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه اليوم معالي كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق الجوي الركن مارتن سامبسون.

وجرى خلال الإستقبال مناقشة الأمور والمواضيع ذات الإهتمام المشترك خاصة في الجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين.

حضر الإستقبال مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري وعدد من كبار الضباط من الجانبين.