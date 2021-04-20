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متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال

متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال

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متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال

متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال
http://almnatiq.net/?p=974517

أعلنت شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت إضافة خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت “إيدج” لتوفير بيئة أكثر أمناً للأطفال.

وتتيح الخاصية الجديدة “كيدز مود” للآباء ضبط برنامج المتصفح إيدج عليها عند ترك جهاز الكمبيوتر للأطفال، حيث لن يتم الوصول إلا إلى مواقع الإنترنت المناسبة لهم.

ويمكن تشغيل المتصفح على وضع “كيدز مود” من خلال رمز البروفايل الموجود في الجزء الأيمن من أعلى نافذة المتصفح. وبمجرد تفعيل الوضع سيظهر للأطفال لوحات ملونة بشخصيات ديزني وبيكسر لتصبح صورة سطح المكتب.

كما يمكنهم التنقل بين حوالي 70 موقع إلكتروني تقدم محتوى مناسب لهم. كما يمكن للآباء تعديل القائمة بإضافة أو حذف ما يريدونه من مواقع.

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