“ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”

المناطق - الرياض

يستمر مشروع (ويكي دوِّن) التطوعي في عمله المتواصل لإثراء المحتوى الرقمي السعودي والعربي والإسلامي في الموسوعة العالمية الحرّة (ويكيبيديا).

حيث جرى التنسيق والتعاون بين المركز السعودي للمحتوى الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد ممثلة بكلية اللغات والترجمة لإطلاق مبادرة إثرائية تطوعية لطالبات ماجستير الترجمة العلمية، لترجمة خمسين مقالًا علميًا وطبيًا تنوعت موضوعاتها بين الأمراض الجسدية والنفسية، والاكتشافات الطبية، والذكاء الاصطناعي والروبوت، إلى غيرها من الموضوعات العلمية الحديثة والمميزة، والتي لم يسبق ترجمتها إلى العربية على الموسوعة.

وقام خلال أكثر من شهر ونصف بالترجمة فريق من طالبات الترجمة العلمية بالجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021، تحت إشراف الدكتور فهد عطيف الأستاذ الأكاديمي المتخصص في تحليل الخطاب والترجمة بالجامعة، فيما جرى جمع المقالات وإخراجها في كتيب يوثق هذه الجهود العلمية المتميزة بعنوان (مقالات إنجليزية في الطب والعلوم مع ترجمتها إلى العربية)، وكان دور مشروع (ويكي دوّن) في ذلك العمل التطوعي المساندة، وتدريب ومساعدة المترجمات على تجاوز الصعوبات التحريرية، وتمكينهن من التحرير في الموسوعات.

مما يذكر أن (ويكي دوِّن) يهدف إلى إثراء المحتوى الرقمي؛ من خلال العمل التطوعي للمؤسسات التعليمية والمراكز العلمية والأفراد، مثل: التدريب، والاستشارات، والشراكات، والمسابقات الإثرائية، وهو مسجل لدى منصة العمل التطوعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.