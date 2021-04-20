احدث الأخبار

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة
أبرز المواد
 امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا
أبرز المواد
 “ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”
أبرز المواد
 تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
أبرز المواد
 (1500) امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام
أبرز المواد
 متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال
أبرز المواد
 الحوثي في مأزق.. كيف يؤثر مقتل نائب قائد فيلق القدس على المليشيا في اليمن
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل كبير مستشاري الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
أبرز المواد
 الغذاء والدواء :لاتجلطات مع استخدام لقاح “أسترازينيكا”
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة عريفة قبيلة الدفري بفيفاء
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

أبرز المواد
امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا

امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا

أبرز المواد
“ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”

“ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”

أبرز المواد
تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات

تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات

أبرز المواد

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة
http://almnatiq.net/?p=974546
المناطق - جدة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم، وهم (5) مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على (4) منهم وجارٍ القبض على الخامس، وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

روابط ذات صلة

امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا

امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا
“ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”

“ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”
تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات

تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*