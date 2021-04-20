احدث الأخبار

تصريح إيراني يكشف الأوراق حول الهجمات في العراق
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف
أبرز المواد
 شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة
أبرز المواد
 امريكا توجه مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الخارج بسبب جائحة كورونا
أبرز المواد
 “ويكي دوّن” التطوعي يترجم 50 مقالة علمية من الإنجليزية إلى العربية في “ويكيبيديا”
أبرز المواد
 تمديد خدمة معالي عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائباً لوزير الحرس الوطني⁩ 4 سنوات
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج
أبرز المواد
 (1500) امرأة لخدمة قاصدات وزائرات المسجد الحرام
أبرز المواد
 متصفح «مايكروسوفت إيدج» يضيف خاصية جديدة لحماية الأطفال
أبرز المواد
 الحوثي في مأزق.. كيف يؤثر مقتل نائب قائد فيلق القدس على المليشيا في اليمن
أبرز المواد
 أمير حائل يستقبل مدير الشؤون الصحية بالمنطقة
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

تصريح إيراني يكشف الأوراق حول الهجمات في العراق

تصريح إيراني يكشف الأوراق حول الهجمات في العراق

أبرز المواد
أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أبرز المواد
رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف

أبرز المواد
شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

أبرز المواد

تصريح إيراني يكشف الأوراق حول الهجمات في العراق

تصريح إيراني يكشف الأوراق حول الهجمات في العراق
http://almnatiq.net/?p=974554
المناطق - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها تحتفظ بحق الرد على أي استهداف ضد مصالحها في العراق. وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، مساء أمس الاثنين، على صفحته الرسمية على تويتر، أن بلاده سترد على أي استهدافات لمصالحها أو قواعدها في العراق.

أتى هذا التصريح بعد تكرار الهجمات في مناطق عراقية عدة لاسيما اقليم كردستان، ضد قوات التحالف والقوات الأميركية خلال الأيام الماضية.

كشف الأوراق

كما أتى بعيد تصريح لسفير إيران السابق في العراق حسن دانائي فر، كشف العديد من الأوراق.

ففي وقت يتهم عدد من الميليشيات والفصائل الولائية (لاموالية لإيران) بتنفيذ تلك الهجمات، رغم تعهد الدولة بالدفاع عن المقرات الدبلوماسية وقوات التحالف، وشجبها أكثر من مرة لتلك الهجمات، أكد الدبلوماسي أن الهجمات ضد القوات الأميركية ستتواصل، منتقدا عدم وجود إجراءات حقيقية من قبل الجانب الأميركي حول إعادة انتشار القوت الأميركية.

كما اعتبر دانائي فر في حديث لوكالة “تسنيم” الإيرانية أن الهجمات ضد القواعد الأمريكية في إقليم كردستان تنسجم مع الهجمات التي تقع في باقي الأماكن في الأراضي العراقية.

وفي تدخل سافر بمسألة سيادية، شدد السفير الإيراني المتقاعد على وجوب مغادرة الأميركيين للعراق، مبررا موقفه هذا بأن البرلمان العراقي صوت على تلك المسألة، علما أن الحكومة العراقية كانت أجرت 3 جولات من الحوار الاستراتيجي مع الإدارة الأمريكية، مشددة على أهمية التعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب، فضلا عن التنسيق في ملفات أخرى.

من مطار أربيل (أرشيفية- فرانس برس)

20 هجوما منذ يناير

يذكر أنه منذ خريف 2019، استهدفت عشرات الهجمات منشآت عسكرية ودبلوماسية غربية في البلاد. وفي الرابع من الشهر الجاري (أبريل) سقط صاروخان قرب قاعدة بلد الجوية، قبل ثلاثة أيام من استئناف “الحوار الاستراتيجي” بين بغداد والإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي السابع منه، وافقت واشنطن على سحب قواتها “القتالية” من العراق، على أن تبقي على بعثتها التدريبية لسنوات وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”

يشار إلى أنه بالمجمل، استهدف عشرون هجوماً، بصواريخ أو قنابل، قواعد تضمّ عسكريين أمريكيين، أو مقرات دبلوماسية أمريكية، منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى البيت الأبيض أواخر يناير.

روابط ذات صلة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة

أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف
شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

شرطة مكة : تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*