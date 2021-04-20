“منقبتان” تسرقان “طقمًا ذهبيًا” وإحداهما تخبئه أسفل عباءتها

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وثق مقطع فيديو حديث تداوله مغردون على موقع “تويتر” لحظة ضبط سيدتين “منقبتين” سرقتا “طقمًا ذهبيًا” من داخل محل ذهب بأحد مدن المملكة.

وأظهر مقطع فيديو تواجد سيدتين “منقبتين” داخل محل للذهب، فيما كان البائع يستعرض أمامهم الأطقم الذهبية، ويتضح أن إحداهما كانت تراقب الكاميرات بالمحل قبل أن تسرق “طقمًا ذهبيًا” وتفر بهِ خارج المحل.

وأبان مقطع فيديو آخر، أنه لحظة خروج السيدتين كانت إحداهما تخبئ الطقم الذهبي أسفل العباءة، إلا أنه لحظة خروجهما ضبطهما أحد العاملين في المحل وأخذ الطقم الذهبي وتركهما.