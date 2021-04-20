”الزعاق” يكشف عن أسماء 5 مراحل يمر بها القمر ومدة مكوثه في كل مرحلة

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قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، إن القمر يمر بخمس مراحل ويمكث في كل مرحلة خمس أيام، موضحا:” وتنحصر هذه المراحل في (الهلال الجديد والتربيع الأول و الإبدار و التربيع الأخير و الهلال الأخير).

وأبان “الزعاق” في برنامج “تقويم” المذاع على قناة “العربية”، أن أشهر منازل القمر هي (الإهلال) وأجملها (الإبدار)، فيما كشف عن سر تسمية الليالي البيضاء بهذا الاسم، قائلا:”هي قمة إبدار القمر و تسمي الليالي البيضاء أو أيام الغُر”، معقبًا:” الغُرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس وغُرة الشيء تعني أوله”.

ونوه الخبر الفلكي، بأن القمر يدور حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق، مردفًا :”غرة رمضان كانت الثلاثاء وغرة العيد ستكون الخميس والغرة هي أول الشيء وهي بياض وسط سواد ومنه أخذت الليالي البيضاء” .