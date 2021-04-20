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“جهزتوا الشنط؟”.. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية

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“جهزتوا الشنط؟”.. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية

“جهزتوا الشنط؟”.. الأسئلة تتقاطر على الخطوط السعودية
http://almnatiq.net/?p=974575
المناطق - وكالات

منذ يومين والأسئلة تتقاطر على “الخطوط الجوية السعودية”، حول فتح أبواب السفر من المملكة إلى الخارج والعكس.

فلم تمض دقائق على تغريدة يتيمة للشركة على تويتر، نشرتها في 18 من الشهر الجاري (أبريل) تحت سؤال #جهزتوا_الشنط؟ حتى بدأت الأسئلة تتوالى دون توقف، ولا تزال مستمرة.

وفي حين تركزت معظم التساؤلات حول البلدان التي سيفتح باب السفر منها وإليها، اكتفت الشركة بإحالة المتسائلين إلى موقعها لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر، بحسب تعبيرها.

ورشات عمل

ومن مطالعة سريعة للرابط الذي وضعته ضمن إجابتها عن عدد من المواطنين والمقيمين المهتمين الذين طرحوا عليها عددا من الأسئلة، يتبين أنها ماضية في فتح الطيران إلى خارج المملكة، بما يتضمن العديد من البلدان، محددة الشروط المطلوبة في كل بلد.

كما كررت الشركة أكثر من مرة أن رفع تعليق جميع الرحلات الدولية سيتم اعتباراً من يوم الاثنين ، 17 مايو 2021، باستثناء بعض البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لـ العربية.نت انها تواصلت مع الشركة التي أكدت أنها تجري حاليا العديد من ورشات العمل استعدادا لعودة الرحلات، ومن المتوقع أن تنتهي تلك التحضيرات خلال أسبوع.

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