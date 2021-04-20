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المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية يعقد اجتماعه الـ 48 بالرياض

المجلس الفني لهيئة التقييس الخليجية يعقد اجتماعه الـ 48 بالرياض
http://almnatiq.net/?p=974578
المناطق - واس

عقد المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أول أمس، اجتماعه الـ 48 عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مجموعة من الموضوعات المهمة أبرزها اعتماد مشاريع المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وتعديلاتها، والخطة الإستراتيجية لهيئة التقييس للفترة 2021 – 2025م.
واستعرض اجتماع المجلس الفني للهيئة والمكون من رؤساء أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء التقرير الموحد لسير أعمال اللجان الفنية الخليجية للمواصفات، وموضوع أدلة العمل الفني للمواصفات، وتقييم أداء اللجان الفنية الخليجية لعام 2020م.
وناقش الاجتماع مشروعات التعاون المشتركة لتعزيز خدمات تقويم المطابقة مع الدول الأعضاء، وآلية مشاركة الأطراف المعنية بالتقييس في اجتماعات المجلس الفني.
وخرج الاجتماع بجملة من التوصيات الداعمة للعمل الخليجي المشترك التي تم إقرارها ورفعها للاعتماد إلى أصحاب المعالي الوزراء المعنيون بالتقييس أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون.
يذكر أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي تمارس نشاطها في مجالات التقييس المختلفة على مستوى دول المجلس، وتهدف إلى توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء، بما يسهم في تنمية التجارة بينها، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وتشجيع الصناعات والمنتجات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي.

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