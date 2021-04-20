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“تبرع” تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

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“تبرع” تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً

“تبرع” تتيح فرصة دفع زكاة الفطر مبكراً لإخراجها في وقتها المحدد شرعاً
http://almnatiq.net/?p=974581
المناطق - واس

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إدراج فرصة دفع قيمة زكاة الفطر عبر المنصة الوطنية للتبرعات “تبرّع” التي تعد واجهة معتمدة رسمياً للصدقات والزكاة والهبات والتبرعات.
ويتيح هذا الخيار دفع القيمة المقدرة لزكاة الفطر مبكراً الفعل الذي أجازه هيئة كبار العلماء على أن يتم إخراجها في وقتها المحدد شرعاً من قبل أبرز الجمعيات الأهلية في جميع مناطق المملكة، حيث تضمن وصول التبرعات إلى مستحقيها.
وتمكن منصة “تبرّع” مستخدميها عبر خيار “زكاة الفطر” من إخراج زكاة الموسم مباشرة من الصفحة الرئيسة وتحديد الصاع ثم الدفع، حيث يتم دفع زكاة الفطر عبر المنصة من الأرز أو التمر، ويتم استخراجها لمستحقيها في موعدها الشرعي قبل صلاة عيد الفطر.
وتأتي إضافة هذا الخيار للمنصة بهدف تيسير إخراج الزكاة ونشر بهجة العيد لدى جميع أفراد المجتمع وطبقاته، ضمن أحد التصنيفات في منصة “تبرّع” الذي يحتوي إلى جانب ذلك “الصدقة، والكفارة”.
يذكر أنه منذ إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات تجاوز إجمالي المتبرعين فيها سقف 330 ألف متبرع.

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