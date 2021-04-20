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أمانة القصيم تتفاعل مع (17) ألف بلاغ وتحقق 100% في نسبة الإنجاز

أمانة القصيم تتفاعل مع (17) ألف بلاغ وتحقق 100% في نسبة الإنجاز
http://almnatiq.net/?p=974587
المناطق - بريدة

تفاعلت أمانة منطقة القصيم مع ما يزيد على (17) ألف بلاغ خلال الربع الأول من العام الجاري ، وحققت نسبة 100% في إنجاز بلاغات وباء كورونا خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 وذلك بحسب التقرير الصادر من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، وذلك بعدد 1079 بلاغ .
كما حققت أمانة منطقة القصيم خلال الفترة ذاتها نسبة 98%  في إنجاز البلاغات الواردة على مركز 940 بواقع 16304 بلاغ.

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