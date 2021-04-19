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أمانة نجران تنفذ 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=974592
المناطق - واس

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 900 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إغلاق منشأتين تجاريتين، إضافة إلى إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.
وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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