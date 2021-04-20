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وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع

وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع

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وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع

وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=974595
المناطق - مكة

أوضحت وزارة الحج والعمرة أنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية للشركات خلال أسبوع من تاريخه. كما سيتم الإعلان قريبا عن مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف وذلك عبر اتاحة التوقيع على عقود التأسيس الكترونيا من خلال الآليات التي سيتم الإعلان عنها مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا والمعتمدة من جهات الاختصاص.
ويعد هذا الاجراء خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن ويحقق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

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