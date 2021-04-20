أمير الشرقية يستقبل مجلس إدارة ترابط ويدشن فرع الجبيل

المناطق - الدمام

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أميرالمنطقة الشرقية الدور الحيوي والهام الذي تقوم به الجمعيات الخيرية بالمنطقة في خدمة المستفيدين بشتى إحتياجاتهم ، ونوه سموه بحوكمة الجمعياتوعملها بخطط استراتيجية تضمن استمرارها وتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها تمهيداً للوصول لخدمات نوعية ومتخصصة بشكل منظم ومدروس.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية ” ترابط “الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي يرافقه أعضاء المجلس والأمين العام س والذين قدموا لسموه التقرير السنوي لعام 2020 والمتضمن إنجازاتالجمعية ومشاريعها.

وبارك سموه توقيع اتفاقية شراكة بين “ترابط” ومؤسسة سالم بالحمر الخيرية تقضي بتوفير السكن لمستفيدي “ترابط” خلال فترة مراجعتهم للمستشفيات المرجعية بالمنطقة الشرقية ، كما شهد سموه اتفاقية دعم الجمعية عبر شاشات رقمية في شوارع الدمام والخبر مع عضو مجلس الإدارة انس الرشود.

ثم دشن سموه فرع الجمعية في محافظة الجبيل الذي قامت بتجهيزه شركة القمة الفضائية المحدودة واطلع يعدها على عرض مرئي عن الفرع كما دشن حفظه الله المتجر الإلكتروني.

من جهته قدم الدكتور العريفي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه بالجمعية لتقوم بدورها بكل فاعلية وقال ” جمعية “ترابط” وضعت خططاً عملية لتكن قادرة على أداء دورها والتوسع والانتشار لخدمة أهالي المنطقة الشرقية من خلال افتتاح فروع في المحافظات كان أخرها افتتاح فرعالاحساء وفرع الجبيل مبيناً أن الجمعية خدمت قرابة 19 الف مستفيد منذ تأسيسها”.

وفي المقابل قدم الأستاذ ناصر الزاهد الأمين العام للجمعية شكره الكبير لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه للعمل الخيري في المنطقة، وأشار إلى أن “ترابط” تسع] لتطوير أعمالها بصورة مستمرة من أجل زيادة مساحة تأثيرها في المجتمع.

وفي ختام المناسبة كرم سموه عدد من رجال الاعمال الداعمين وهم الأستاذ سالم بالحمر والأستاذ سعيد بن رداد الزهراني والمهندس انس الرشود.