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اختبارات طلاب الشرقية تعطي مؤشرات عليا وتحقق نسب حضور تاريخية

اختبارات طلاب الشرقية تعطي مؤشرات عليا وتحقق نسب حضور تاريخية

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88 ألف طالب وطالبة بالمتوسطة والثانوية يؤدون اختبارات نهاية العام

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اختبارات طلاب الشرقية تعطي مؤشرات عليا وتحقق نسب حضور تاريخية

اختبارات طلاب الشرقية تعطي مؤشرات عليا وتحقق نسب حضور تاريخية
http://almnatiq.net/?p=974611
المناطق - الدمام

أظهرت النتائج الأولية لسير الاختبارات للمرحلة الابتدائية في المنطقة الشرقية مؤشرات عليا ومعدلات حضور الكتروني لكافة الطلاب والطالبات بدرجة مرتفعة والتي تختتم بنهاية الأسبوع الحالي  ،كما أعطت المؤشرات ذاتها للمرحلتين المتوسطة والثانوية نسب حضور تاريخية 

وجاءت تلك النتائج مدعومة بمجهودات  فرق الدعم والمساندة لكل مدرسة التي تتابع كل اختبار على حده وتقدم الحلول لجميع الإشكاليات وفقاً لأدلة الاختبارات عن بعد .

وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية ،سعيد الباحص ، إن  المخرجات الحالية والنتائج اليومية لسير الاختبارات جاءت بعد فضل الله لجهود المنظومة ولكل الزملاء والزميلات العاملين في الميدان التعليمي ،مشيراً إلى أن وزارة التعليم وضعت خطط شاملة لمسيرة العام الدراسي عند بعد بالإضافة إلى الخطط المرحلية التي مكنت إدارات التعليم في المملكة ومنها إدارة تعليم الشرقية من تنفيذ منظومة عمل بشكل علمي ومدروس يضع منهجية الأعمال الرئيسة مردوفة ببرامج مساندة طويلة وقصيرة المدى لتعظيم نتائج العملية التعليمية .

واستشهد الباحص بمبادرة “إجادة “التي ركزت جهودها على الطالب والطالب لتحسين نواتج التعلم ورفع مستوى التحصيل العلمي عبر مركز الخدمات الطلابية “إجادة” لتقديم الخدمات التعليمية عن بعد .

وأضاف الباحص ، أن من أهداف “إجادة”  الحد من ظاهرة ما يعرف بالدروس الخصوصية  وتوفير الخدمات لكل حالة مستحقة حسب احتياجها سواء كانت تعليمية أو تربوية أو إرشادية  وغيرها .

منوهاً بحجم الجهود حيث شارك بها نحو 11 مكتب تعليم و7 إدارات بكافة طواقمها ضمن عدة لجان لتمكين 932 معلم ومعلمة ممن تطوعوا للعمل ضمن المبادرة لخدمة ما يقرب من 6الالاف طالب وطالبة .

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