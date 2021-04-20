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بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية

بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية

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بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية

بلدية وسط الدمام تضبط شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي تدار من قبل عمالة أجنبية
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http://almnatiq.net/?p=974614
المناطق - الدمام

ضبطت بلدية وسط الدمام بالتعاون مع فرع الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمنطقة الشرقية، أمس، شقة سكنية تستخدم كمستودع غذائي مخالف للاشتراطات الصحية من قبل عمالة أجنبية، وذلك من خلال تخزين المواد الغذائية في درجة حرارة غير ملائمة، إضافة الى تدني مستوى النظافة العامة، حيث تم إتلاف 7000 كلجم من المواد الغذائية المتنوعة من البقوليات والمكسرات وحلويات الأطفال الغير صالحه، وإغلاق الشقة والعمل على استكمال الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

وقال رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري بأن البلدية تكثف حملاتها الرقابية المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على الأسواق التجارية، والمطاعم ومراكز التموينات الغذائية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين، موضحا أن الحملات مستمرة وبشكل مكثف للتأكد من سلامة الأغذية وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة.

ودعا الشمري جميع المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر والتأكد من تاريخ الصلاحية وبيانات الصانع، لما تسببه المنتجات المغشوشة ومجهولة المصدر من أضرار على الصحة العامة.

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