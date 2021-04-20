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وزير العدل يكلف شروق الجدعان مديرةً لصندوق النفقة

وزير العدل يكلف شروق الجدعان مديرةً لصندوق النفقة

أبرز المواد

وزير العدل يكلف شروق الجدعان مديرةً لصندوق النفقة

وزير العدل يكلف شروق الجدعان مديرةً لصندوق النفقة
http://almnatiq.net/?p=974627
المناطق - الرياض:

قرر وزير العدل رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الدكتور وليد الصمعاني، تكليف شروق بنت محمد الجدعان للقيام بعمل مدير عام صندوق النفقة.

وشروق الجدعان الحاصلة على شهادة الماجستير في إدارة نظم المعلومات، ستكون بموجب القرار المسؤولة التنفيذية عن إدارة الصندوق وفقاً لتنظيم ولائحة صندوق النفقة وما يقرره مجلس إدارته.

ويهدف الصندوق إلى صرف النفقة للمستحقين المشمولين بنطاق عمل الصندوق، والإسهام في تحقيق التوازن المالي للأسرة، والحفاظ على استقرارها واستقرار المجتمع، وتعزيز المسؤولية عبر استرداد النفقة من المطالب بها.

ويمكن الاستفادة من الصندوق عبر الدخول على الموقع الإلكتروني، ثم المنصة برقم الهوية وتاريخ الميلاد، وتقديم الطلب إلكترونيًا.

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