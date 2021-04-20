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أمير عسير يستعرض مع مسؤولي المنطقة المشروعات التنموية

أمير عسير يستعرض مع مسؤولي المنطقة المشروعات التنموية

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أمير عسير يستعرض مع مسؤولي المنطقة المشروعات التنموية

أمير عسير يستعرض مع مسؤولي المنطقة المشروعات التنموية
http://almnatiq.net/?p=974635
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رؤساء المحاكم ومنسوبي النيابة العامة وقادة القطاعات العسكرية بالمنطقة.

وقدّم التهنئة لهم بشهر رمضان المبارك، داعيًا الله أن يعين الجميع على الصيام والقيام وأن يعيده على قيادتنا وبلادنا وجميع بلاد المسلمين بالخير والبركات.

واستعرض سموه خلال اللقاء المشروعات التنموية التي تأتي ضمن الأعمال الإستراتيجية في عسير ومن أبرزها المدينة الجامعية، والمدينة الطبية، والمياه، والخط الناقل للمياه المجددة، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على تقديم مجمل الخدمات لأهالي المنطقة ، مشيداً بالإنجازات المتسارعة التي تقوم بها وزارة العدل وجودة خدماتها العدلية المقدمة.

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