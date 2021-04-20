بـ 800 شجرة.. أمانة الجوف تواصل أعمال الموسم الرابع لمبادرة “الجوف واحة خضراء”

المناطق - الجوف:

واصلت أمانة منطقة الجوف أعمال مبادرة “الجوف واحة خضراء”، في موسمها الرابع حيث تقوم الإدارة العامة للحدائق والتجميل بزراعة ٨٠٠ شجرة بطريق الأمير عبد الإله بن عبد العزيز بمدينة سكاكا في إطار خطتها لتشجير كامل الطريق الذي يبلغ طوله حوالي ٢٣كيلو متر، ضمن فعاليات المبادرة المستمرة التي تشمل مختلف المواقع بمنطقة الجوف.



وأكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالأمانة الأستاذ عمر بن عبد العزيز الحموان أن الأمانة حريصة على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، ومبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها سمو ولى العهد – حفظة الله – مؤخراً مشيرا إلى توفير الأمانة أوجه الدعم كافة لإنجاح المبادرة في موسمها الرابع.



وأضاف أن المبادرة تأتي بمشاركة فئات مختلفة تشمل المواطنين والمتطوعين، وتُغرس من خلالها الأشجار في الطرقات والساحات والميادين والمواقع العامة.



يذكر أن مبادرة الجوف واحة خضراء – والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز قبل عامين – تستهدف زراعة مليون شجرة بمنطقة الجوف بحلول العام 2030م، وتشارك فيها العديد من القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وسكان المنطقة، وتهدف إلى خلق غطاء أخضر يسهم في تنقية الهواء من الشوائب والتلوث وامتصاص الغازات الضارة وتقليل درجة الحرارة من خلال المساعدة في حجب أشعة الشمس وخفض درجة حرارة التربة ويستفيد من خدماتها ما يزيد على ٦٥٠ ألف شخص بالمنطقة كما حصدت المبادرة في عامها الأول الميدالية الذهبية في البرامج والمبادرات المجتمعية على مستوى الوطن العربي ضمن فعاليات جوائز التميز الحكومي والمؤسسي التي أقيمت في نهاية العام ٢٠١٩ .