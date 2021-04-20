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الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

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“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=974697
المناطق - مكة المكرمة:

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن الإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف سيكون خلال أسبوع.

وبينت أنه سيعلن قريباً مواعيد توقيع وتوثيق عقود التأسيس الخاصة بشركات أرباب الطوائف، وإتاحة التوقيع على عقود التأسيس إلكترونياً من خلال آليات العمل، مع إمكانية التوقيع الحضوري وفق التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة “كورونا” والمعتمدة من جهات الاختصاص.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يعد خطوة جديدة نحو بناء كيانات حديثة تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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