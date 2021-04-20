أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

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تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً عن جهود وأعمال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ، بالمنطقة خلال الفترة الماضية ، وتطلعات المؤسسة وخططها للفترة المقبلة ، ودراسة الاحتياجات المجتمعية من آثار كورونا على مستوى المملكة ومن بينها منطقة القصيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي ، ورئيس فريق الأزمة ومدير إدارة البرامج والشراكات بالمؤسسة إبراهيم بن علي المحسن ، ومدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي بالقصيم خالد بن محمد القرعاوي.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للمؤسسة عما تضمنه التقرير من جهود وأعمال المؤسسة ، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتعليمية والتنموية الخيرية بالمنطقة، مستعرضاً لسموه مبادرات وبرامج المؤسسة لدعم المستفيدين في المجالات كافة من خلال توقيع شراكات مجتمعية مع عدة جهات حكومية وقطاع خاص , بالإضافة إلى جهود المؤسسة خلال أزمة كورونا بجميع المناطق بما فيها منطقة القصيم .

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بعمل وجهود الشيخ سليمان الراجحي وفروع مؤسسته الخيرية الموزعة على مناطق المملكة وما تم من أعمال في فرع المؤسسة في منطقة القصيم من أعمال خيرية ، ودعم ومساندة خلال جائحة كورونا ، مؤكداً أهمية دور المؤسسة وواجباتها الاجتماعية الخيرية والتنموية في تقديم خِدْماتها والرعاية الشاملة لمستفيديها بعدة مجالات.

ونوه سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ودعم مثل تلك المؤسسات التي تقوم بواجبها المجتمعي على أكمل وجه.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة عالياً دعم سمو أمير منطقة القصيم الدائم لفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي المنطقة ، ومتابعته المستمرة لأعمالها، لتواصل عملها الخيري والإنساني والمجتمعي.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.