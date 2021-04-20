احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها
منطقة القصيم
 “الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة
المنطقة الشرقية
 الجبير يستقبل وزير خارجية اليونان
أبرز المواد
 القرني يتفقد سير الاختبارات النهائية للدراسات العليا بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 “توكلنا” يتيح حجز مواعيد لقاح كورونا
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير الاختبارات عن بُعد لمدارس المنطقة
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية مجتمعية بين مكتب هيئة الرياضة وشركة الهدمول
منطقة الحدود الشمالية
 بجوائز مالية.. إنطلاق مسابقة منيرة السماحي للقرآن الكريم في القصيم
أبرز المواد
 أمير جازان يكلف عدداً من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة
منطقة جازان
 رئيس الديوان العام للمحاسبة يدشن الموقع الإلكتروني الجديد للديوان
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

منطقة القصيم
“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

أبرز المواد
أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ

أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ

منطقة القصيم
أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة

أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة

المنطقة الشرقية

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها
http://almnatiq.net/?p=974704
المناطق / بريدة

 

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تقريراً عن جهود وأعمال مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي الخيرية ، بالمنطقة خلال الفترة الماضية ، وتطلعات المؤسسة وخططها للفترة المقبلة ، ودراسة الاحتياجات المجتمعية من آثار كورونا على مستوى المملكة ومن بينها منطقة القصيم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه اليوم, الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي ، ورئيس فريق الأزمة ومدير إدارة البرامج والشراكات بالمؤسسة إبراهيم بن علي المحسن ، ومدير فرع مؤسسة سليمان الراجحي بالقصيم خالد بن محمد القرعاوي.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للمؤسسة عما تضمنه التقرير من جهود وأعمال المؤسسة ، التي تقدم خدماتها الاجتماعية والتعليمية والتنموية الخيرية بالمنطقة، مستعرضاً لسموه مبادرات وبرامج المؤسسة لدعم المستفيدين في المجالات كافة من خلال توقيع شراكات مجتمعية مع عدة جهات حكومية وقطاع خاص , بالإضافة إلى جهود المؤسسة خلال أزمة كورونا بجميع المناطق بما فيها منطقة القصيم .

وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بعمل وجهود الشيخ سليمان الراجحي وفروع مؤسسته الخيرية الموزعة على مناطق المملكة وما تم من أعمال في فرع المؤسسة في منطقة القصيم من أعمال خيرية ، ودعم ومساندة خلال جائحة كورونا ، مؤكداً أهمية دور المؤسسة وواجباتها الاجتماعية الخيرية والتنموية في تقديم خِدْماتها والرعاية الشاملة لمستفيديها بعدة مجالات.

 ونوه سموه بالدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ للأعمال الخيرية والإنسانية ودعم مثل تلك المؤسسات التي تقوم بواجبها المجتمعي على أكمل وجه.

من جهته ثمن الرئيس التنفيذي للمؤسسة عالياً دعم سمو أمير منطقة القصيم الدائم لفرع مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجحي المنطقة ، ومتابعته المستمرة لأعمالها، لتواصل عملها الخيري والإنساني والمجتمعي.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان.

روابط ذات صلة

أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ

أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ
بجوائز مالية.. إنطلاق مسابقة منيرة السماحي للقرآن الكريم في القصيم

بجوائز مالية.. إنطلاق مسابقة منيرة السماحي للقرآن الكريم في القصيم
88 ألف طالب وطالبة بالمتوسطة والثانوية بالقصيم يؤدون اختبارات نهاية العام

88 ألف طالب وطالبة بالمتوسطة والثانوية بالقصيم يؤدون اختبارات نهاية العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*