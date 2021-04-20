“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

المناطق - الشرقية:

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة أصدقاء المرضى بالخدمات التي تقدم للمرضى وما توليه القيادة من إهتمام بالجانب الصحي للمواطن والمقيم.

جاء ذلك خلال رعايته للقاء الذي نظمته لجنة أصدقاء المرضى، أمس، برعاية وتشريف سموه حيث اطمأن عن طريق الاتصال المرئي على عدد من المنومين في مجمع الدمام الطبي وتمنى لهم الشفاء العاجل.

وكشف اللقاء الذي شارك فيه عدد من رجال الأعمال وأعضاء اللجنة عن تبرعات تجاوزت (2) مليون ريال تم تقديمها لتوفير اجهزة ومستلزمات طبية للمجمع الطبي بالدمام .

وفي هذا الشأن قال رئيس اللجنة، والمدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي إن اللجنة قد انطلقت من أهداف جليلة، تتمثل في مشاركة هموم المرضى من أبناء وأهالي المنطقة الشرقية، والمُساهمة في إنهاء معاناتهم والتخفيف من آلامهم والمُساعدة في علاجهم، حتى يعودوا أصحاء من جديد يشاركون في بناء مجتمعهم والنهوض به، و اللجنة وعلى مدار عقود ممتدة استطاعت ــ ككيان مؤسسي راسخ ــ أن تكون وعاءً مُحفزًا لقطاع الأعمال بالتبرع وتقديم أعمال الخيـر، وأن تُعزّز من مبادئ الخدمة العامة بين كافة أفراد المجتمع، وأن تمُثل تجسيدًا واقعيًا لفكرة الشراكة الاجتماعية بين القطاعين العام والخاص، وهذه الشراكة التي أصبحت الآن على قائمة أولويات رؤية المملكة 2030م.

وأضاف: “لقد تنامت مُساهمات رجال أعمال المنطقة خلال عامي 2020-2021 إلى أكثـر من (7) ملايين ريال سعودي، وهو ما مكّن اللجنة بفضل الله أولاً ثُم بهذه المُساهمات الفاعلة من بلوغ أهدافها وتقديم المساعدات للمرضى كلٌ حسب احتياجاته وكذلك تأمين الأجهزة الطبية لمستشفيات المنطقة”.

وأكد أن اللجنة تقدر لرجال الأعمال وقفتهم النبيلة والمسؤولية من خلال دعمهم جهود اللجنة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث هب الجميع لتقديم الدعم لمبادرة اللجنة في المرحلة الأولى للقيام بدورها لمواجهة هذه الجائحة من خلال التنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية حيث قدموا ما يصل إلى (5) ملايين ريال في الحملة الأولى لمبادرة اللجنة لتوفير مستلزمات طبية عاجلة سلمت خلال أيام من طلبها ساعدت الممارس الصحي من القيام بواجباته تجاه هذه الجائحة، كما قدموا الدعم للحملة الثانية من مبادرات لجنة أصدقاء المرضى في بداية العام الحالي 2021 بما يقرب من (2 مليون ريال ) لمواجهة جائحة فيروس كورونا من خلال المساهمة بإطلاق المشروع الوطني للقاح بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية حيث تم تجهيز أكثر من (10) مراكز صحية لاستقبال المراجعين ممن استحقوا اللقاح.

وُثمّن العريفي ـ نيابة عن جميع أعضاء اللجنة ـ المتابعة المستمرة والاهتمام الكبيـر من صاحب السموّ الملكي، الأمـير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمـير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأميـر أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز للّجنة وأعمالها ودعمهما المتواصل للارتقاء بالعمل الخيـري والتطوعـي في المنطقة، معربا عن أمله بأن تظل لجنة أصدقاء المرضى على عهدها دومًا الوسيط الفاعل بين المتبرعين من رجال أعمال المنطقة الشرقية لسبّاقين في أعمال الخيـر من جهة، وبين المرضى المحتاجين من أبناء هذه المنطقة الغَرَّاء من جهة أخرى.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي (نائب رئيس اللجنة) بأن غرفة الشرقية ستظل الحاضن لكل المبادرات والأنشطة التي تقدم قيمة مضافة للوطن، سواء من البوابة الاقتصادية، أو من البوابة الاجتماعية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز (أمير المنطقة الشرقية والرئيس الفخري للجنة) ولصاحب السمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على جهودهما الكبيرة لخدمة المنطقة وأهالي المنطقة، ورعايتهما للجنة أصدقاء المرضى، والشكر موصول إلى الإخوة الأعزاء في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية على رأسهم الأخ الدكتور إبراهيم العريفي على جهودهم الكبيرة التي تجلّت وظهرت خلال فترة الجائحة ولا تزال، كما نقدّر للسادة أعضاء اللجنة مواقفهم الإنسانية المكتوبة عند البارئ جل وعلا، فهم تجسيد حقيقي للتلاحم بين أبناء الوطن الواحد.