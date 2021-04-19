احدث الأخبار

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات
منطقة الباحة
 جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”
أبرز المواد
 “أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها
منطقة القصيم
 “الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة
المنطقة الشرقية
 الجبير يستقبل وزير خارجية اليونان
أبرز المواد
 القرني يتفقد سير الاختبارات النهائية للدراسات العليا بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
 “توكلنا” يتيح حجز مواعيد لقاح كورونا
أبرز المواد
 أمير تبوك يطلع على تقرير الاختبارات عن بُعد لمدارس المنطقة
منطقة تبوك
 أمير الحدود الشمالية يشهد توقيع اتفاقية مجتمعية بين مكتب هيئة الرياضة وشركة الهدمول
منطقة الحدود الشمالية
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

منطقة الباحة
جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”

جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”

أبرز المواد
“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها

منطقة القصيم

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات
http://almnatiq.net/?p=974709
المناطق-الباحة

التقى مدير تعليم المخواة‬ علي بن محمد الجالوق صباح اليوم أعضاء لجنة الاستعداد للوقوف على خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم
وبين الجالوق أن اللقاء وقف على أبرز التحديات المتوقعة التي تواجه انطلاقة العام ووضع الحلول البديلة لها
وأضاف : ناقش الاجتماع ماتم طرحه في لقاء معالي النائب المكلف للاسترشاد بما ورد فيه في وضع الخطة العامة للعودة كما تم استعراض خطط الإدارة للطفولة المبكرة والصفوف الأولية حيث تم طرح مبادرة (سجلني) لدعم التحاق طلاب وطالبات الصف الأول ومدارس رياض الأطفال بالرحلة التعليمية .

كما استعرض الاجتماع خطط تأهيل المباني المدرسية واحتياجاتها من التجهيزات والنظافة وتأمين المياه وآلية سد العجز من المعلمين والمعلمات وخطط استلام وترحيل المقررات

وأوضح الجالوق أن الاجتماع طرح العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مشروع الطفولة المبكرة والعودة الجادة وتهيئة طلاب الصفوف الأولية للعودة وفق برنامج خاص بذلك .

كما ناقش مبادرة ( طفولة واثقة ) من أجل تهيئة طلاب مدارس الطفولة المبكرة.

وأكد الجالوق أن الاجتماع أوصى بتكامل الجهود ورفع الجاهزية كما أوصى بسرعة استكمال خطة اللقاحات لمنسوبي التعليم.

روابط ذات صلة

أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة

أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة الباحة
جبال وأودية الباحة تكتسي باللون الأبيض

جبال وأودية الباحة تكتسي باللون الأبيض
الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

الأرصاد: أمطار رعدية على الباحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*