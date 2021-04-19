تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

المناطق-الباحة

التقى مدير تعليم المخواة‬ علي بن محمد الجالوق صباح اليوم أعضاء لجنة الاستعداد للوقوف على خطة الاستعداد للعام الدراسي القادم

وبين الجالوق أن اللقاء وقف على أبرز التحديات المتوقعة التي تواجه انطلاقة العام ووضع الحلول البديلة لها

وأضاف : ناقش الاجتماع ماتم طرحه في لقاء معالي النائب المكلف للاسترشاد بما ورد فيه في وضع الخطة العامة للعودة كما تم استعراض خطط الإدارة للطفولة المبكرة والصفوف الأولية حيث تم طرح مبادرة (سجلني) لدعم التحاق طلاب وطالبات الصف الأول ومدارس رياض الأطفال بالرحلة التعليمية .

كما استعرض الاجتماع خطط تأهيل المباني المدرسية واحتياجاتها من التجهيزات والنظافة وتأمين المياه وآلية سد العجز من المعلمين والمعلمات وخطط استلام وترحيل المقررات

وأوضح الجالوق أن الاجتماع طرح العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية التي تستهدف مشروع الطفولة المبكرة والعودة الجادة وتهيئة طلاب الصفوف الأولية للعودة وفق برنامج خاص بذلك .

كما ناقش مبادرة ( طفولة واثقة ) من أجل تهيئة طلاب مدارس الطفولة المبكرة.

وأكد الجالوق أن الاجتماع أوصى بتكامل الجهود ورفع الجاهزية كما أوصى بسرعة استكمال خطة اللقاحات لمنسوبي التعليم.