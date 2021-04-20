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أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

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أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=974719
المناطق - الجوف


نفذت فرق الرقابة الميدانية في أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها منذ مطلع شهر رمضان المبارك أكثر من 4500 جولة على الأسواق والمراكز والمنشآت التجارية والمطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة والتجميل  للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان استمرار حملات الرقابة الميدانية بواسطة الفرق المختصة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتكثيف التوعية بأهمية تطبيق التدابير الوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين والمقيمين، بإشراف ومتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
ودعا الحموان الجميع إلى التعاون مع جهود الأمانة من خلال الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز الاتصال الموحد 940.

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