احدث الأخبار

التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان
منطقة الجوف
 تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات
منطقة الباحة
 جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”
أبرز المواد
 “أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي الخيرية ويطلع على جهودها
منطقة القصيم
 “الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
أبرز المواد
 أمانة القصيم تتفاعل مع أكثر من 17 ألف بلاغ
منطقة القصيم
 أمانة الشرقية تحصل على شهادة الآيزو العالمية للامتثال المهني في الجودة
المنطقة الشرقية
 الجبير يستقبل وزير خارجية اليونان
أبرز المواد
 القرني يتفقد سير الاختبارات النهائية للدراسات العليا بجامعة الملك خالد
أبرز المواد
عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

أبرز المواد
أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان

منطقة الجوف
تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات

منطقة الباحة

التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021

التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021
http://almnatiq.net/?p=974726
المناطق - واس

ارتفعت طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021 بنسبة 19% مقارنة مع عدد طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2020.
وتلقت الوزارة 78,056 طلباً للأسماء التجارية في الربع الأول من العام 2021، مقارنة مع 65,716 طلباً خلال الربع الأول من العام 2020.
وجاءت أنشطة المطاعم، والمقاهي، والمقاولات، والمواد الغذائية في مقدمة الأنشطة الأكثر طلباً للأسماء التجارية.
وسجلت المؤسسات العدد الكبر من طلبات الأسماء التجارية في الربع الأول من العام الجاري بواقع 64,967 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الأسماء التجارية للشركات 13,089 طلباً.

روابط ذات صلة

“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”

جامعة المجمعة تعقد ملتقى “مجلس شؤون الأسرة والجامعات.. وحدة الهدف وتكامل الأدوار”
“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

“أصدقاء المرضى” تبدأ فعالياتها الرمضانية بالتبرعات النقدية والزيارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*