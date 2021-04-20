“تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة

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تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم طلبات الالتحاق بالبرامج التطويرية لفترة البرامج المساندة للعام 1442هـ التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بإدارة التدريب حتى تاريخ 12 / 9 / 1442هـ.

وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن أن هذه البرامج المساندة التي سيبدأ التدريب عليها بتاريخ 11/ 10/ 1442هـ لمدة أسبوعين تتمثل في عقد برامج تطويرية في عدد من المجالات الإدارية والمالية والتخصصية لجميع منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من مدربين وإداريين بكافة وحداتها الإدارية والتدريبية بالمنطقة وفق تخصصاتهم ومجالات عملهم.

وتهدف البرامج إلى تطوير منسوبي المؤسسة في المنطقة وسد الاحتياج التدريبي، حيث بلغ عدد البرامج المخصصة للمنطقة 17 برنامجاً تستهدف أكثر من 850 مشاركاً من منسوبي المؤسسة في المنطقة يشرف عليها مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنطقة.