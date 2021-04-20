جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

المناطق - واس

أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مبلغ 420300 ألف ريال لشهر رمضان في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية .

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1401 يتيم ويتيمة موزعين على 471 أسرة داخل المنطقة.

يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية .