احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا
منطقة المدينة المنورة
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.
أبرز المواد
 جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
منطقة الباحة
 “تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة
منطقة القصيم
 أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم
منطقة القصيم
 في اتصال مع الرئيس الصيني .. ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي
أبرز المواد
 الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10116 نقطة
أبرز المواد
 التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان
منطقة الجوف
 تعليم المخواة يستعد للعودة الحضورية ويناقش تأهيل المباني وحملات توعية لدعم الالتحاق بالطفولة المبكرة وخطة لاستكمال اللقاحات
منطقة الباحة
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا

منطقة المدينة المنورة
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.

أبرز المواد
جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

منطقة الباحة
“تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة

“تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة

منطقة القصيم

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا
http://almnatiq.net/?p=974751
المناطق - واس

كثفت الفرق الرقابية الميدانية بأمانة منطقة المدينة المنورة جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية وأسواق النفع بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية.
وأسفرت الجولات التفتيشية التي نفذتها الأمانة على مدي 75 يوما خلال الفترة ما بين 3 فبراير حتى 19 أبريل 2021، والبالغ عددها (81) ألفا و(503) جولات، عن تسجيل (3031) مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، فضلا عن إغلاق (993) منشأة تجارية مخالفة للبروتوكولات الصحية.
وأشار المتحدث الرسمي للأمانة أحمد المالكي إلى أن انخفاض معدل المخالفات مقارنة بحجم الجولات التفتيشية يعد دليل على وعي غالبية المنشآت وامتثالها للإجراءات الاحترازية، موجهاً الشكر إلى أصحاب المنشآت والسكان على إلتزامهم بالإجراءات الاحترازية مع دعوتهم إلى المزيد من الحرص على اتباع الإرشادات الصحية من أجل صحة وسلامة المجتمع.
وأوضحأن كافة البلديات التابعة لها مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية على مدار الساعة، والتي تشمل جميع محافظات ومراكز ومدن المنطقة، مشددة على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة.
كما واصلت الأمانة تنفيذ حملاتها التوعوية التي تهدف إلى التذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية، وتطبيق البروتوكولات الصحية، والحرص على التباعد الجسدي في مراكز التسوق والمطاعم، وارتداء الكمامة في كل مكان.
وتتضمن الحملات العديد من المنتجات التوعوية، ومقاطع الفيديو التي تبين فوائد هذه التعليمات والإرشادات، والتي يتم نشرها عبر الشاشات بمقراتها والطرق والساحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص.
وشملت الحملات التوعوية إطلاق حملة ممتثل التي دشنها معالي أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، لتعزيز امتثال المنشآت والمحلات التجارية بالتدابير الوقائية والاشتراطات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، بجانب اشراك المجتمع في عملية التوعية بأهمية الالتزام واتباع البرتوكولات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة وذات العلاقة، وتفعيل الرقابة الذاتية لدى الفرد والمجتمع.
ودعت الأمانة جميع السكان، سواء كانوا ملاكاً أو مستثمرين أو عاملين في المنشآت والأسواق أو متسوقين إلى ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق البروتوكولات والتدابير المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة؛ حفاظًا على النجاحات المتحققة ومن أجل سلامتهم وصحتهم وصحة المجتمع، كما طالبت الجميع بالمبادرة بالإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات بالتواصل على خدمة (940) التي تعمل على مدار الساعة.

روابط ذات صلة

وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه

وكالة المسجد النبوي تستبدل ٢٨ ألف وحدة إنارة داخل المسجد ومرافقه
مركز “الأرصاد” ينبه أهالي المدينة المنورة لطقس غير مستقر

مركز “الأرصاد” ينبه أهالي المدينة المنورة لطقس غير مستقر
جهود خدمية تواكب جموع المصلين في رحاب المسجد النبوي

جهود خدمية تواكب جموع المصلين في رحاب المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*