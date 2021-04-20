احدث الأخبار

القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم
منطقة مكة المكرمة
 أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا
منطقة المدينة المنورة
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.
أبرز المواد
 جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية
منطقة الباحة
 “تقني القصيم” يستقبل طلبات التسجيل في البرامج التدريبية التطويرية المساندة
منطقة القصيم
 أكثر من 341 ألف مستفيد من مراكز تأكد في القصيم
منطقة القصيم
 في اتصال مع الرئيس الصيني .. ولي العهد : المملكة تعمل على تنظيم قمة سنوية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر بحضور القادة والمسؤولين في المجال البيئي
أبرز المواد
 الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند مستوى 10116 نقطة
أبرز المواد
 التجارة: زيادة 19% في طلبات الأسماء التجارية خلال الربع الأول 2021
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو مكلفيها إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
 أمانة الجوف وبلدياتها تنفذ 4500 جولة بالأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال رمضان
منطقة الجوف
عاجل

الصحة تؤكد أن اللقاحات آمنة وفعّالة .. وتشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية

عاجل

الصحة: 970 إصابة بكورونا و896 حالة تعافٍ جديدة

القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم

القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم

منطقة مكة المكرمة
أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا

أمانة المدينة المنورة تنفذ أكثر من 81 ألف جولة تفتيشية خلال 75 يومًا

منطقة المدينة المنورة
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان الرئيس المصري في ضحايا حادث قطار محافظة القليوبية.

أبرز المواد
جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

جمعية “أكناف” تودع أكثر من 420 ألف ريال في حسابات المستفيدين من الكفالة الشهرية

منطقة الباحة

القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم

القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم
http://almnatiq.net/?p=974754
المناطق - جده

عقدت اللجان الفرعية للتقييم والتحكيم لأفرع جائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة لتكريم أعمال عام 1441هـ مؤخراً اجتماعاتها السنوية لاستعراض كافة الأعمال والمبادرات الواردة للأمانة العامة للجائزة لاختيار الأنسب والأجدر وفق المعايير والاشتراطات المتبعة.
وبيّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز معالي الدكتور مشبب القحطاني أن أمانة الجائزة استقبلت 146 عملا ومبادرة في كافة فروع الجائزة التسعة، انتقل منها لمرحلة التقييم والتحكيم عدد (74) عملا ومبادرة بعد استيفاء المعايير الخاصة من عملية الفرز والتدقيق.

روابط ذات صلة

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع

“الحج والعمرة” تعلن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات أرباب الطوائف خلال أسبوع
وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع

وزارة الحج والعمرة: الإعلان عن مواعيد الجمعيات التأسيسية لشركات ارباب الطوائف خلال أسبوع
رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف

رئاسة شؤون الحرمين: رفع طاقة الاستيعاب لمسارات صحن المطاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*