القحطاني: انتقال (74) عملا ومبادرة مقدمة لجائزة مكة للتميز إلى مرحلة التقييم والتحكيم

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عقدت اللجان الفرعية للتقييم والتحكيم لأفرع جائزة مكة للتميز في دورتها الثانية عشرة لتكريم أعمال عام 1441هـ مؤخراً اجتماعاتها السنوية لاستعراض كافة الأعمال والمبادرات الواردة للأمانة العامة للجائزة لاختيار الأنسب والأجدر وفق المعايير والاشتراطات المتبعة.

وبيّن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على جائزة مكة للتميز معالي الدكتور مشبب القحطاني أن أمانة الجائزة استقبلت 146 عملا ومبادرة في كافة فروع الجائزة التسعة، انتقل منها لمرحلة التقييم والتحكيم عدد (74) عملا ومبادرة بعد استيفاء المعايير الخاصة من عملية الفرز والتدقيق.