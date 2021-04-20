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من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

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من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا

من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد الجلعود التاريخي بحائل الذي بُني قبل 267 عامًا
http://almnatiq.net/?p=974763
المناطق - واس

يبرز في منطقة حائل مسجد الجلعود التاريخي في البلدة القديمة بمحافظة سميراء الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1175هـ ، وهو ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
ويعد مسجد الجلعود الذي ينسب اسمه إلى عائلة الجلعود في حائل من أقدم المساجد بمحافظة سميراء، وترجع الأهمية التاريخية له إلى أنه أقدم المساجد بالمحافظة التي كانت محطة مشهورة في طريق الحج ، وكانت صلاة الجمعة تقام فيه ويأتيه الناس من المناطق المجاورة.
وأعيد بناء المسجد عام 1347هـ، ومر المسجد بالعديد من الترميمات بعد ذلك، ويقع وسط البلدة القديمة جنوب المحافظة ويبعد 120 كم جنوب شرق مدينة حائل، ويتميز ببنائه على طراز معمار المنطقة الوسطى ، وكان بناؤه من الطين والحجر، والسقف من خشب الأثل وسعف النخيل، و السقف مغطى من الأعلى بالألواح الحديدية للحماية من مياه الأمطار .
وتبلغ مساحة المسجد قبل التطوير ( 227م2)، ويتسع لنحو 80 مصليًا ويتكون المسجد من بيت للصلاة بمساحة ( 14.5*5.35م ) ، وساحة (11.87*4م) تقع بمنتصف المسجد، بالإضافة إلى خلوة بمساحة (10.75*4.85م) تقع غرب المسجد وهي شبه مهدمة.
وبعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون مسجد الجلعود التاريخي من المسجد والسرحة والخلوة ودورات للمياه ومواضئ للرجال، وتبلغ مساحته ( 250م2 ) ، ويتسع لـ (129) مصليًا .
وأوضح إمام وخطيب جامع الجلعود التاريخي بمحافظة سميراء إبراهيم بن عبد الله الجلعود أنه تم توسعة الجامع للمرة الثانية عام 1371هـ على نفقة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – ، وكذلك تم توسعته للمرة الثالثة عام 1391هـ حيث استبدلت أعمدة الطين فيه بالحجر، وفي عام 1440هـ تم توسعته ضمن ” مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة ” واصبح جاهزًا لأداء الصلاة.

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